Баргузинский район, Бурятия, , 07:15 — REGNUM Количество бакланов в Чивыркуйском заливе Байкала заметно не изменилась на протяжении нескольких лет. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе дирекции заповедников «Заповедное Подлеморье», численность птиц составляет около 10 тыс. особей.

Учёт на территории Забайкальского национального парка провели на минувшей неделе сотрудники отдела науки учреждения.

«Сделана фотофиксация колоний баклана на островах Голый, Белый камень и Окунёвый камень для последующего пересчёта гнёзд», — отметили в дирекции.

По словам директора отдела науки Александра Ананина, учёт производился на трёх постоянных колониях и на одной временной. Он добавил, что численность птиц в заливе стабилизировалась несколько лет назад.

Напомним, в последний год чиновники и некоторые предприниматели выступили за отстрел «расплодившихся» бакланов, обвиняя их в уничтожении лесов и излишней прожорливости в отношении байкальского омуля. Против «оптимизации» численности птиц, как сообщало ИА REGNUM, выступают учёные.

Читайте также:

Снова бакланы: в Бурятии рассказали, кто уничтожает леса на Байкале

«Люди в страхе»: в Бурятии призвали «оптимизировать» бакланов на Байкале

Эксперт о новой «угрозе» сибирским лесам: бакланы на Байкале жили всегда