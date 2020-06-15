Пекин, , 13:26 — REGNUM Люди с первой группой крови имеют меньше шансов заразиться коронавирусом нового типа, согласно ряду исследований, опубликованных во всем мире во время пандемии, передает Jerusalem Post.

Несколько ученых изучали связь, которую генетика играет в восприимчивости к заражению коронавирусом, и некоторые более конкретно выделили роль, которую играет группа крови. Все исследователи пришли к схожему выводу, что люди с первой группой крови имеют меньше шансов заразиться.

Два исследования были проведены в Ухане, одно из них изучало связь между группами крови и восприимчивостью к коронавирусу, а другое — связь между группами крови и риском развития пневмонии как осложнения COVID-19. Еще одно исследование было проведено в Италии и Испании, в нем изучалась связь между генетикой и дыхательной недостаточностью при этом заболевании.

Последним исследованием является работа американской частной компании 23andMe, посвященное доказательствам того, что группа крови играет определенную роль в COVID-19. В этом исследование приняли участие более 750 000 человек.

Предварительные данные свидетельствуют о том, что первая группа крови, по-видимому, защищает от вируса, и люди с этим типом имеют на 9−18% меньше шансов заразиться. Почему — пока остается неизвестным.