Москва, , 12:58 — REGNUM Любая сеть Wi-Fi может быть источником опасности для личных данных пользователя. Об этом сообщил агентству «Прайм» руководитель АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

Сложный пароль не сможет защитить ваше устройство, если на роутере, который раздает Wi-Fi установлены вредительские программы. Такие программы будут анализировать проходящий через него контент.

«Хакеры могут подменять сайты, контент, считывать персональные данные, логины, пароли и личные файлы», — сказал эксперт.

По его словам, через роутер можно поменять стартовую страницу браузера на любой нужный злоумышленникам сайт. Ничего не подозревающий пользователь будет вводить свои личные данные на таком сайте, и они окажутся у мошенников.

При этом, часто узнать о том, что ваши данные использовались мошенниками, можно только после того как преступление уже совершено.

«Задача хакеров номер один — сделать так, чтобы никто не понял, что это были хакеры», — сказал Щельцин.

Как сообщало 3 мая ИА REGNUM, Минкомсвязи в 2020 году в восьми городах-миллионниках России запустит мобильную связь 5G, а к 2025-му — в пятнадцати.

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