Санкт-Петербург, , 09:49 — REGNUM Первую в России тест-систему, способную диагностировать COVID-19 за десять минут, разрабатывают в Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете «ЛЭТИ». Об этом 15 июня пишут «Известия».

Инновационная система использует пептиды, которые пространственно-комплементарны шипу коронавируса, то есть составляют с ним пару «ключ — замок». Если в биоматериале, взятом у человека, есть вирус, он «прицепится» к пептидам, а оптическое устройство позволит увидеть яркое свечение.

Так как коронавирус находится в эпителии, для анализа потребуется взять мазок или мокроту из носа или горла, пояснили в «ЛЭТИ».

По словам специалистов, цикл испытаний и сертификация Роспотребнадзора займёт от восьми до десяти месяцев.

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