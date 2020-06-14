Лондон, , 23:36 — REGNUM Британские учёные приступили к опытам по обучению собак находить людей с COVID-19 по запаху. Об этом сообщает портал ZME Science.

Отмечается, что эксперимент проводят учёные компании Medical Detection Dogs, основываясь на данных исследований, в ходе которых удалось обучить собак распознавать запахи больных малярией, раком и болезнью Паркинсона.

Исследователи в ходе обучения собак будут тренировать их на образцах, взятых у пациентов с COVID-19, а затем перейдут к эксперименту на людях. Подчеркивается, что собаки не будут прикасаться к людям, а будут только дышать воздухом вокруг них.

Учёные считают, что если исследование будет успешным, то собак, выявляющих больных COVID-19, можно будет использовать в общественных местах, таких как аэропорты или рестораны, что поможет предотвратить вторую волну инфекций. По оценкам команды исследователей, каждая собака может проверить около 250 человек в час.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новый способ нахождения людей, которые заразились новым коронавирусом, тестируют кинологи из Франции, обучающие собак находить таких инфицированных по запаху.

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