Бристоль, Великобритания, , 18:12 — REGNUM Учёные из университета Бристоля обнаружили, что вирус SARS-CoV-2 с помощью своего шипа может соединяться с белком нейропилин-1 (NRP1) и таким образом проникать в клетки организма. Об этом сообщает Nature со ссылкой на нерецензированный препринт исследования на портале bioRxiv.

Ранее считалось, что единственными воротами для новой коронавирусной инфекции является белок рецептора ACE2 (ангиотензин превращающего фермента). Однако исследователи установили, что вирус SARS-CoV-2 также обладает шипом для связи с белком нейропилин-1 (NRP1), который также помогает вирусной инвазии.

В опытах на мышах учёные установили, что NRP1 способствует проникновению вируса в центральную нервную систему, при этом блокирование белка NRP1 определёнными веществами останавливало процесс заражения клеток вирусами.

Отмечается, что это открытие позволит учёным создать новый тип вакцин и лекарств против COVID-19.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что канадские учёные обнаружили препарат, блокирующий специфический рецептор, который использует коронавирус SARS-CoV-2 для заражения человеческих клеток.

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