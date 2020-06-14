Лондон, , 16:55 — REGNUM Группа международных ученых установила, что у пациентов с COVID-19 риск развития диабета намного выше, чем у здоровых людей, так как новый тип коронавирусной инфекции вызывает нарушение обмена глюкозы в организме. Результаты исследования опубликованы в научном журнале New England Journal of Medicine.

Ученые из Лондонского королевского колледжа, Мельбурнского университета и некоторых других научных центров проводили клинические наблюдение за состоянием организма пациентов с COVID-19 и установили взаимное влияние нового типа коронавируса и развития диабета.

По данным исследователей, у некоторых пациентов с коронавирусной инфекцией, выявляли уже после поступления на лечение в больницы также и диабет, причем он сопровождался серьезными аномальными эндокринными изменениями, которые угрожали жизни больных.

Кроме этого, ученые отметили, что в группу повышенного риска входят пациенты с COVID-19, у которых уже была диагностирована ранняя стадия диабета. По мнению исследователей, коронавирусная инфекция с высокой степенью вероятности может вызвать осложнения при диабете, вплоть до летального исхода. Так, по их данным, коронавирус увеличивает летальность пациентов с диабетом, о чем свидетельствует статистика: от 20 до 30% умерших с коронавирусной инфекцией, страдали сахарным диабетом.

Однако в научной работе подчеркивается, что пока точно не уставлен механизм того, как вирус SARS-Cov-2 осложняет течение диабета, но предполагают, что инфекция нарушает в организме обмен сахаров, вызывая в организме «эндокринный хаос».

Результаты исследований других ученых также показывали, что SARS-Cov-2 способен проникать и в другие органы, отвечающие за метаболизм глюкозы в организме, например, в поджелудочную железу, тонкий кишечник, липидные ткани, печень и почки, где вирус провоцирует дисфункции обмена веществ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее китайские учёные обнаружили, что наиболее тяжёлые случаи заболевания COVID-19, вызванного коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2, сопровождаются тяжёлым поражением желудочно-кишечного тракта.

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