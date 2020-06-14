Вашингтон, , 16:01 — REGNUM Специалисты Лаборатории реактивного движения NASA привлекли добровольцев к обучению алгоритма искусственного интеллекта для улучшения автоматической системы распознавания ландшафта на марсоходе Curiosity. Об этом сообщает пресс-служба NASA

Для совершенствования алгоритма искусственного интеллекта специалисты NASA разместили специальное приложение A14Mars на научном веб-сайте Zooniverse. С помощью этого инструмента добровольцы могут отмечать определённые объекты на снимках с камер марсохода.

Впоследствии эти данные будут использованы для улучшения системы SPOC, которая используется марсоходом для выбора маршрута движения. Учёные рассчитывают, что система научится автоматически различать ровные скальные породы, высокие камни и опасные песчаные дюны.

«Мы надеемся, что в будущем этот алгоритм станет достаточно точным и для выполнения других полезных задач, таких как оценка вероятности проскальзывания колес марсохода на различных поверхностях», — отметил сотрудник Лаборатории реактивного движения NASA Хиро Оно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году специалисты Планетологического института США привлекали добровольцев к составлению карты поверхности астероида Бенну. Подготовленная карта помогла выбрать место посадки межпланетная станция OSIRIS-REx для забора пробы грунта.