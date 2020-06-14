Москва, , 07:52 — REGNUM Температура воздуха в столичном регионе ожидается в диапазоне от +20°C до +22°C. Об этом информирует сайт Гидрометцентра РФ.

По данным метеорологов, в столице ожидается переменная облачность без осадков.

Атмосферное давление повысится до 753 мм рт. ст. Направление ветра северо-восточное, восточное. Скорость ветра 5−10 м/с, местами с порывами 12−17 м/c.

Как сообщало 14 июня ИА REGNUM, жаркая и малооблачная погода продлится на Европейской части России следующей пятницы.

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