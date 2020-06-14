Москва, , 07:21 — REGNUM Жаркая и малооблачная погода продлится в Европейской части страны до пятницы будущей недели. Об этом информирует научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

«По расчётам, до пятницы будет такая жаркая погода. Очередная волна тепла», — сказал метеоролог.

По его словам, температура воздуха в макрорегионе будет на 4−5°C выше климатической нормы. Холодные воздушные массы будут перемещаться на юго-восток — в Поволжье и Урал.

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