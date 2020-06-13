Вашингтон, , 23:16 — REGNUM В последние дни в нескольких штатах США отмечают резкий рост новых случаев коронавирусной инфекции, что может являться признаком начала второй волны COVID-19 в стране. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление сотрудника Центра безопасности здоровья имени Джонса Хопкинса Эрика Тонера.

«В некоторых частях страны идет новая волна (коронавирусной и инфекции — Ред.) <…> Она маленькая и пока далеко, но она идет», ― цитирует издание Тонера.

Отмечается, что пока общее число случаев заражения в стране выросло на этой неделе чуть менее чем на 1%, и в большинстве штатов резкого роста заболеваемости COVID-19 не наблюдается. Однако, ситуация в Аризоне, Техасе, Флориде, Калифорнии и Джорджии может свидетельствовать о том, что вторая волна коронавируса надвигается на США.

Так, по данным журналистов агентства, 10 июня в Техасе было зарегистрировано 2 504 новых случаев коронавирусной инфекции. Это самый высокий показатель с начала эпидемии. Во Флориде было зарегистрировано 8553 новых случаях за неделю — это также самый высокий показатель за всё время наблюдений. Количество госпитализаций с COVID-19 в Калифорнии достигло максимума с 13 мая. Ежедневное число новых случаев в Аризоне резко возросло за последние две недели, достигнув исторического максимума 2 июня — 1187 новых заразившихся за день.

Журналисты Bloomberg отмечают, что учёные пока не могут точно утверждать, связано ли увеличение числа заражений со снятием ограничений, восстановлением экономической активности или протестами против дискриминации афроамериканцев. Однако многие граждане перестали соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, что способствует передаче новой коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американские учёные рассчитали, что пандемия новой коронавирусной инфекции продлится от 18 до 24 месяцев и будет развиваться по одному из трёх возможных сценариев.

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