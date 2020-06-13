Ханой, , 21:03 — REGNUM Вьетнамские учёные совместно с американскими исследователями из университета Калифорнии изучили рынки и фермы, где продают и выращивают диких животных для ресторанов вьетнамской кухни, и обнаружили, что реализуемые там бамбуковые крысы и дикообразы являются «резервуарами» для различных штаммов коронавирусов, которые потенциально могут быть опасны для человека. Нерецензированный препринт исследования опубликован на портале bioRxiv.

Отмечается, что учёные взяли пробы крови у диких животных на 70 вьетнамских рынках и десятках ферм и выявили шесть штаммов коронавирусов, в том числе родственные к вирусу SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19.

Ученые полагают, что эти животные могут стать источником следующих эпидемий коронавирусной инфекции. При этом, чем длиннее торговая цепочка от поимки животного до его доставки в ресторан, тем большую вирусную нагрузку несёт животное, установили исследователи.

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Для того, чтобы снизить риск возникновения нового вируса, который сможет поражать и человека, учёные рекомендуют вьетнамцам отказаться от употребления в пищу диких животных и в первую очередь перестать употреблять в пищу грызунов.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что американские учёные выделили три группы животных, вирусы которых могут стать наиболее опасны для человека.

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