Юпитер, , 19:09 — REGNUM Эксперимент американских учёных показал, что в США вирус SARS-CoV-2 мутировал, что дает ему возможность легче проникать в клетки организма человека. Об этом сообщает телеканал CNN.

Ученые из Научно-исследовательского института Скриппса во Флориде в ходе эксперимента установили, что у коронавирусной инфекции, распространённой в США, произошла мутация в остроконечном белке, так называемом шипе, который вирус использует для проникновения в клетку.

Исследователи отмечают, что эта мутация делает вирус более заразным, что может служить объяснением высокого числа заражений новой коронавирусной инфекцией в США.

По данным журналистов телеканала, материалы научного исследования опубликованы на сервере препринтов BioRxiv и ещё не рецензировались другими учёными.

Напомним, по последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в США зарегистрировано 1 988 646 случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончались 112 810 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что ВОЗ пока не располагает данными о том, что у коронавируса SARS-CoV-2 появились мутации, которые повышают летальность.

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