Москва, , 07:22 — REGNUM Температура воздуха в столичном регионе ожидается в диапазоне от +18°C до +20°C. Об этом информирует сайт Гидрометцентра России.

По данным метеорологов, в столице ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди.

Атмосферное давление повысится до 752 мм рт. ст. Направление ветра северо-восточное. Скорость ветра 7−12 м/с, местами с порывами 13−18 м/c.

Как сообщало 13 июня ИА REGNUM, в столице и области введен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за дождя, грозы и ураганного ветра.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве и Московской области введен «жёлтый» уровень погодной опасности