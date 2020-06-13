Москва, , 06:07 — REGNUM В Москве и области введен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за дождя, грозы и ураганного ветра. Об этом информирует Гидрометцентр РФ.

«Степень интенсивности опасных явлений: жёлтый — погода потенциально опасна», — свидетельствуют данные прогностической карты.

Сообщается, что объявленное предупреждение будет действовать в Москве и области до 9:00 13 июня. Позднее «жёлтый» уровень опасности был продлён до 21:00 14 июня.

Как сообщало 13 июня ИА REGNUM, 16 июня, на европейской части России прогнозируется повышенная температура на 2—4°С.

Читайте ранее в этом сюжете: В Гидрометцентре прогнозируют жару в европейской части России

Читайте развитие сюжета: Гидрометцентр РФ: в Москве 13 июня днём ожидается до +20 °С