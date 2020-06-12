Анкара, , 22:28 — REGNUM Лекарственный препарат для лечения COVID-19 разработан в Турции. Об этом, как передает Anadolu Ajansi, сообщили в министерстве промышленности и технологий Турции.

По данным представителей министерства, синтезированный противовирусный препарат под названием «Фавипиравир» разработан специалистами Совета по научно-техническим исследованиям TÜBİTAK.

Отмечается, что «Фавипиравир», над разработкой которого работала команда ученых под руководством врачей Мустафы Гюзела и Зейнепа Атабая Ташкента, используется в тестовом режиме в лечении COVID-19 и дает позитивные результаты.

Напомним, 12 июня министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в своём микроблоге в Twitter сообщил, что за последние сутки в стране было выявлено 1195 новых случаев заражения коронавирусом, их общее число достигло 175 218.

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