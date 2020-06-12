Вашингтон, , 22:32 — REGNUM Американские учёные обобщили все неврологические симптомы пациентов с COVID-19 и пришли к выводу, что болезнь опасна для всей нервной системы человека. Об этом сообщает Medicalxpress со ссылкой на статью в Annals of Neurology.

По данным исследования учёных Северо-Западного университета, около половины госпитализированных пациентов имеют неврологические проявления COVID-19, такие как головная боль, головокружение, трудности с концентрацией внимания, расстройства обоняния и вкуса, судороги, инсульты, слабость и мышечные боли.

В своей работе учёные описали все известные симптомы нервных поражений при COVID-19 и их механизмы: непосредственное поражение нервов, головного и спинного мозга, а также поражение мозга из-за возникающего при болезни, вызванной новым типом коронавирусной инфекции, недостатка кислорода в крови, нарушение свертываемости крови, которые могут привести к инсультам. Кроме этого, возникшее в организме воспаление, может также повредить мозг и нервы.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что немецкие учёные выяснили, что коронавирус проникает в мозг человека через обонятельный эпителий, двигаясь по нервам в его центральные области.

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