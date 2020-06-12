Нью-Хейвен, США, , 20:07 — REGNUM Американские учёные установили, что по концентрации белка реналазы в крови можно определить, насколько тяжело будет протекать COVID-19 у пациентов. Нерецензированный препринт исследования опубликован на портале MedRxiv.

Исследователи из Йельского университета измерили уровни реналазы у 51 пациента с COVID-19 в Йельской больнице Нью-Хейвена и у пятнадцати неинфицированных коронавирусом пациентов. Ученые обнаружили, что четырнадцать пациентов с самыми низкими уровнями реналазы испытывали самые тяжелые симптомы новой коронавирусной инфекции и имели более высокий риск смерти от COVID-19, чем пациенты с более высоким уровнем белка в крови.

Отметим, что реналаза — это открытый учеными в 2005 году пептид, синтезируемый почками. Он влияет на работу сердечно-сосудистой системы, способен разрушать катехоламины — адреналин и норадреналин. Кроме этого учёные установили, что реналаза обладает противовоспалительными свойствами.

Исследователи из Йельского университета полагают, что необходимо найти вещества, которые являлись бы аналогами реналазы, для использования их при лечении COVID-19.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что американские учёные исследовали особенность иммунного ответа организма на COVID-19 и пришли к выводу, что для скорейшего выздоровления и снижения тяжести течения заболевания целесообразно давать пациентам лекарства для временного подавления иммунной системы.

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