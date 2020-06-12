Москва, , 08:20 — REGNUM Наблюдение российского телескопа ART-XC астрофизической обсерватории «Спектр-РГ» позволили построить полную рентгеновскую карту неба. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Космическая обсерватория «Спектр-РГ» была выведена на околоземную орбиту в июле 2019 года. Вскоре после этого телескоп ART-XC начал обзор небесной сферы в жёстких рентгеновских лучах.

11 июня в Роскосмосе сообщили о завершении первого полного осмотра неба. Угловое разрешение полученной карты составляет менее одной угловой минуты, прежде астрономы использовали карты в жёстком рентгене с гораздо худшим угловым разрешением.

«На смену крупномасштабной карте пришла мелкомасштабная топографическая карта Вселенной в жестких рентгеновских лучах. Российским ученым предстоит исследовать полученные данные, выделить отдельные источники рентгеновского излучения и изучить их природу», — подчеркнули в Роскосмосе.

Дальнейшая программа обсерватории «Спектр-РГ» предусматривает проведение ещё семи полных обзоров неба. Дополнительные наблюдения, которые продлятся три с половиной года, позволят ещё повысить точность полученной карты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года президент Российской академии наук Александр Сергеев объяснил, что полученные космической обсерваторией «Спектр-РГ» данные позволят учёным лучше понять историю формирования Вселенной.

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