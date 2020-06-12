Пекин, , 04:29 — REGNUM Китайская академия сельскохозяйственных наук запустила программу поддержки выведения высокопротеиновых сортов кукурузы в целях развития здорового животноводства, сообщает 11 июня агентство Синьхуа.

Кукуруза используется в качестве сырья для производства корма для животных, а ее питательные свойства напрямую влияют на выход и качество продукции из мяса и птицы. Программа выведения высокопитательных сортов кормовой кукурузы сфокусирована на повышении содержания протеинов в зернах на молекулярном уровне.

Программа, как ожидается, улучшит питательные свойства кормов для животных и снизит объемы использования соевых бобов при создании животного корма. Это все, в свою очередь, призвано развить высококачественное животноводство в Китае.