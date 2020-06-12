Москва, , 00:00 — REGNUM Согласно математической модели развития эпидемии коронавируса. составленной специалистами Российского химико-технологического университета им. Менделеева, эпидемия в России должна закончится в конце июля. Об этом сказано в докладе, опубликованном на сайте университета.

В материалах сказано, что в Москве эпидемия может завершиться в конце июня — начале июля. На этот период в Москве будет порядка 201 тыс. больных COVID-19.

В целом по России эпидемия завершится к концу июля. На тот момент в стране будет 524 тысячи заболевших.

Но в институте предупреждают, что в будущем возможны новые волны эпидемии коронавируса.