Тара, Омская область, , 09:45 — REGNUM В городе Тара Омской области следователи устанавливают принадлежность костных останков, обнаруженных во время земляных работ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, исследования ведутся совместно с археологами.

Находка была сделана утром 10 июня во время раскапывания траншеи при реконструкции дома культуры в центре города. Останки лежали на глубине 4 метров в гробу из цельного куска дерева длиной 2 метра с выдолбленной в нём полостью. Предположительно, погребению около 300 лет.

«Захоронение находится в историческом центре Тары возле реки Аркарка, вблизи места, где ранее стояла церковь, предполагается, что погребенным мог быть служитель церкви», — отметили в ведомстве.

При визуальном осмотре повреждения на костях не выявлены. Для установления причины смерти останки направлены в морг. Как отмечается, процессуальное решение будет вынесено по итогам проверки.

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