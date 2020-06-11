Милан, Италия, , 05:54 — REGNUM Вторая волна распространения коронавируса в мире, возможно, не появится. На это указывают проведённые в Италии исследования, сообщил 10 июня вирусолог, проректор миланского Университета Вита-Салюте Сан-Раффаэле Массимо Клементи.

«Еще в мае наши врачи отметили прогрессирующее снижение остроты заболевания, с которым госпитализировали инфицированных коронавирусом пациентов», — сказал он.

По словам Клементи, сотрудники возглавляемой им лаборатории микробиологии и вирусологии при университете провели большое исследование и установили, что вирусная нагрузка в начальной стадии эпидемии была в десятки раз выше, чем в конце мая. Таким образом, отметил он, при повторном распространении коронавирус окажется намного слабее.

«Постепенно вирус становится менее агрессивным, он приспосабливается и ослабевает», — заключил вирусолог.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что во всём мире за последние сутки зафиксировано 105,6 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных достигло 7,15 млн человек.

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