Пекин, , 05:12 — REGNUM Вакцина против африканской чумы свиней показала позитивные результаты на ранних этапах испытаний, сообщили 10 июня в Китайской академии сельского хозяйства (CAAS).

Вакцина разработана Харбинским ветеринарным исследовательским институтом при CAAS. Она использует генетически обезвреженный вирус африканской чумы свиней в качестве живой аттенуированной вакцины. Этап клинических испытаний стартовал в марте.

С апреля клинические испытания были проведены на трех племенных базах в провинциях Хэйлунцзян, Хэнань и Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Около 3000 свиней получили вакцину. Вакцинированные поросята выросли здоровыми и развились без каких-либо отклонений.

Никаких паталогических изменений в анатомии вакцинированных свиней выявлено не было, а уровень смертности этих свиней ниже одного процента. Тестирование продолжается.