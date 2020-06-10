Вашингтон, , 15:26 — REGNUM Клинические испытания трёх вакцин от коронавируса могут летом вступить в завершающую стадию в США. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Директор Центра исследования вакцин при Национальном институте аллергологии и инфекционных заболеваний Джон Маскола отметил, что третья стадия испытаний пройдёт в десятках американских городов. В июле запланированы испытания вакцины компании Moderna, в августе — вакцины, которую разработали вместе с Оксфордским университетом и британской компанией AstraZeneca, а в сентябре — препарата Johnson & Johnson.

В каждом из тестов могут участвовать около 30 тыс. человек, исследования могут состояться и в других странах.

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