Пекин, 10 июня 2020, 15:05 — REGNUM Договоренность о выпуске нового научного англоязычного журнала «Accounts of Materials Research», представляющего исследования в сфере материаловедения и инженерного дела достигнута между Шанхайским научно-техническим университетом и Американским химическим обществом, сообщает 10 июня Синьхуа.
В заявлении китайского университета разъясняется, что издание планирует публиковать статьи, посвященные фундаментальным и прикладным исследованиям, а также комментарии к текущим проблемам научных работ. Главой редакционной группы назначается профессор Северо-Западного университета США Хуан Цзясин.
Обе стороны, подписавшие контракт, впервые участвуют в международном издательском сотрудничестве.