Сеул, , 14:21 — REGNUM В Южной Корее определили четыре фактора, которые приводят к случаям заболевания COVID-19 в тяжелой форме. Об этом сообщает KBS со ссылкой на отраслевые источники.

По данным источников, группа исследователей из регионального центра респираторных заболеваний при Университетской больницы Ённам (Yeungnam University Medical Center) проанализировала истории болезни 110 пациентов с COVID-19, которые проходили лечение в данной больнице с февраля по апрель текущего года, и пришли к выводам, что тяжелые формы заболевания могут наблюдаться у людей с диабетом, пациентов с температурой выше 37,8 градусов по Цельсию, граждан с повышенным уровнем креатинкиназы (CK MB) в крови, а также у пациентов с насыщением лёгких кислородом менее 92%.

Известно, что у 48,3% пациентов с диабетом заболевание протекало в тяжелой форме. Среди пациентов, не страдающих диабетом, показатель составил 11,1%. Также тяжелая форма заболевания наблюдалась у 41% пациентов с температурой выше 37,8 градусов по Целью, у 58,6% пациентов с насыщением легких кислородом ниже нормы и 85,7% пациентов с повышенным уровнем креатинкиназы в крови.

Отмечается, что выводы исследователей помогут органам здравоохранения оперативно спрогнозировать дальнейшее развитие заболевания на ранней стадии.

Результаты данного исследования опубликованы в журнале Journal of Korean Medical Science (JKMS).