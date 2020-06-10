Токио, , 11:44 — REGNUM Исследователи из Японии предполагают, что страны мира владеют 13 410 ядерными боеголовками, сообщает японское агентство Kyodo.

По данным Исследовательского центра по вопросам ликвидации ядерного оружия Университета города Нагасаки, основанных на анализе мнений экспертов и исследователей со всего мира, Россия владеет 6 370 ядерными боеголовками, США — 5 800 боеголовками, Китай — 320 боеголовками, Франция — 290 боеголовками, Великобритания — 195 боеголовками, Пакистан — 160 боеголовками, Индия — 150 боеголовками, Израиль — 80−90 боеголовками, КНДР — 35 боеголовками.

Отмечается, что по сравнению с 2019 годом число предполагаемых ядерных боеголовок, которыми владеют страны мира, сократилось на 470 единиц.