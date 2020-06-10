Москва, , 07:04 — REGNUM Две группы добровольцев из военнослужащих и гражданских лиц отобраны для испытания вакцины от коронавируса в России, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

В ведомстве заверили, что участие данных лиц полностью учитывает российское законодательство. Группу, собранную из военнослужащих, составляют те, кто проходит военную службу по контракту в подразделениях войск радиационной, химической, биологической защиты, а также в медицинских учреждений Минобороны РФ.

Всего в данную группу вошло 50 военнослужащих. Отмечается, что для испытания препарата данные лица будут допущены только после полного медобследования и заключения специалистов.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил российские военные завершат клинические исследования вакцины от коронавируса до конца июля.

Читайте ранее в этом сюжете: Шойгу: исследования вакцины против коронавируса завершат до конца июля