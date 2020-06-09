Москва, , 23:19 — REGNUM Национальная база генетической информации, создаваемая в Российской Федерации, по поручению российского лидера Владимира Путина, при участии национального исследовательского центра «Курчатовский институт», должна быть полностью запущена в 2024 году. Об этом сообщил журналистам директор Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Александр Благов.

По его словам, эта генетическая база станет ключевым элементом инфраструктуры генетических исследований и разработок в России, который будет обеспечивать хранение, интеграцию и анализ данных, получаемых отечественными и зарубежными организациями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал указ о создании Национальной базы генетического материала. Подобной структуры в России ранее не существовало.