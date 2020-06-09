Москва, , 22:34 — REGNUM Начала работать традиционная летняя Олимпиадная школа МФТИ при поддержке Mail.ru Group. Проверить свои знания, а также получить новые по математике, информатике и физике в онлайн-формате могут лучшие ученики школ из России, Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Кыргизии, Узбекистана и Украины. Об этом сообщает пресс-служба Центра развития ИТ-образования МФТИ.

Несмотря на виртуальный характер обучения, школьники как настоящие студенты, будут посещать пары, слушать лекции ведущих преподавателей, и даже участвовать в онлайн-квизах, мастер-классах по кулинарии, в киноклубе.

«Мы сделаем всё для того, чтобы сохранить атмосферу университетского лагеря, познакомить ребят друг с другом и сформировать сообщество со схожими интересами», — заверил проректор МФТИ, основатель Олимпиадных школ МФТИ Алексей Малеев.

Занятия будут вести члены жюри Всероссийской олимпиады школьников, выпускники ведущих российских и зарубежных вузов: МФТИ, МГУ им. Ломоносова, НИУ ВШЭ, СПбГУ, КФУ, Ecole Polytechnique и Института Vedecom (Франция), Северо-Восточного университета Бостона (США), Университета имени Бар-Илана (Израиль).

Также летом будут открыты смены по биомедицине, химии, компьютерному зрению и информационной безопасности.