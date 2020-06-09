Иерусалим, , 23:33 — REGNUM Чем мытье овощей и фруктов в эпоху коронавируса отличается от обычного рассказывают «Вести» (Израиль).

Испугавшись зловещих короновирусных легенд, распространяемых недобросовестными СМИ, некоторые особо мнительные персоны начали мыть овощи и фрукты с мылом или моющими средствами. Израильские медики предупреждают, что такой способ может стать причиной тошноты, рвоты, поноса и других проблем, вызванных попаданием несмытого мыла в организм. Гораздо лучше поступать по-другому, прежде всего заботясь о чистоте собственных рук, а овощи и фрукты мыть в в воде с добавлением небольшого количества соды, около 50 грамм на 1 литр. Эта концентрация эффективно удаляет все загрязнения, как показали исследования.

Особенно важно удалить с кожуры овощей и фруктов пестициды и ядохимикаты, которыми их опрыскали пока выращивали на ферме. Даже если с овощей или фруктов чистится кожура, все равно их надо промыть в простой проточной воде. А если содовым раствором смыты загрязнения, то и всяким вирусам, вроде возбудителей желудочно-кишечных воспалений, не будет оставлено ни одного шанса.