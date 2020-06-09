Вашингтон, , 14:54 — REGNUM На сегодняшний день в мире распространено шесть разновидностей коронавируса нового типа. К такому выводу пришли учёные, проанализировав структуру более 10 тысяч образцов SARS-CoV-2 из разных уголков планеты.

В статье, опубликованной в электронной научной библиотеке bioRxiv, отмечается, что по мере того как распространился по всему миру, его геном «диверсифицировался настолько, что теперь можно распознавать и отслеживать отдельные его клоны». Это позволяет оценить географическое распространение, способы передачи и идентифицировать появляющиеся штаммы.

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Исследование проводилось на основе алгоритма, который позволяет в сжатые сроки секвенировать и объединять в группы полные геномы возбудителей быстро распространяющихся эпидемий.

«Используя эту методику, мы изучили 10,4 тыс. штаммов SARS-CoV-2 и выяснили, что существует шесть клональных групп этого вируса, которые циркулируют по миру», — отметили учёные.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее австралийские учёные во главе с профессором Николаем Петровским установили, что коронавирус SARS-CoV-2 с самого начала почти идеально был адаптирован для заражения человека, что актуализирует версию искусственного создания вируса в лаборатории Уханя.

Биоинформатики из Кембриджского университета с использованием искусственного интеллекта выяснили, что в генетической последовательности у нового типа коронавируса есть уникальная вставка. Она идентична части человеческого белка и расположена в той части генома, которая предположительно определяет возможность проникновения вируса внутрь человеческой клетки.