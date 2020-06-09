Вашингтон, , 11:57 — REGNUM Американские учёные предположили, что пандемия коронавирусной инфекции могла начаться ещё в августе 2019 года. Косвенные доказательства этому обнаружили исследователи Гарвардской медицинской школы в США. Об этом сообщает телеканал CNN.

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Эксперты изучили спутниковые снимки парковок у больниц в китайском городе Ухане, откуда и начала распространяться инфекция. Было обнаружено значительно увеличение количества автомобилей на стоянках в пяти медучреждениях Уханя в конце лета и осенью 2019 года по сравнению с годом ранее. Кроме того, о более раннем начале пандемии может свидетельствовать и аномальный всплеск запросов в китайской поисковой системе Baidu ключевых слов, связанных с инфекционным заболеванием. Это такие слова, как «кашель» и «диарея», что часто отмечается у заражённых COVID-19.

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Напомним, ранее газета South China Morning Post со ссылкой на документы правительства КНР сообщила, что первый случай заражения коронавирусом в Китае зарегистрировали не в декабре, как это официально заявлялось, а ещё 17 ноября 2019 года. Согласно новым данным, первым заразившимся стал 55-летний житель провинции Хубэй. После этого в течение ноября было зарегистрировано ещё восемь заболевших. При этом никто из них не был подтвержден как «нулевой пациент», с которого обычно начинается отсчёт распространения инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, медики из Франции и Швеции также заявляли, что коронавирус попал на территорию этих стран в ноябре 2019 года.

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