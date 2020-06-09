Беркли, США, , 12:04 — REGNUM В то время как власти США снимают всё больше ограничений и всё больше жителей страны выходят на улицы, почти в половине штатов наблюдается более высокий уровень новых случаев заражения коронавирусом. Тем не менее ситуация была бы гораздо хуже, если бы штаты не закрывались на карантин, говорится в новой работе Калифорнийского университета Беркли. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Чрезвычайные меры в области здравоохранения, осуществляемые в шести крупных странах, «значительно и существенно замедлили» распространение коронавируса.

В ходе первого экспертного анализа местной, региональной и национальной политики исследователи обнаружили, что ограничения на поездки, закрытие предприятий и школ и прочие карантинные меры предотвратили примерно 530 миллионов случаев заражения коронавирусом в шести странах за период исследования, закончившийся 6 апреля. Из этих случаев только 62 миллиона, вероятно, были бы «подтвержденными случаями», учитывая ограниченное число тестирований в каждой стране.

По словам ведущего автора исследования Соломона Сянга, продолжение этой политики после периода исследования, вероятно, позволило избежать еще многих миллионов инфекций.