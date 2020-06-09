Осло, , 11:06 — REGNUM Новый коронавирус SARS-CoV-2 не возник естественным путем, но, вероятно, был разработан американскими и китайскими учеными. Такое мнение озвучил норвежский ученый и специалист по вирусологии Биргер Соренсен. Об этом 8 июня сообщила шведская газета Fria Tider.

Вместе с британским профессором Ангусом Далглишем в своем новом исследовании Биргер Соренсен исследует так называемый спайк-белок, содержащийся в коронавирусе SARS-CoV-2.

По словам обоих исследователей, последовательности в белке указывают на то, что вирус не возник естественным путем. В частности они подчеркивают, что данный вирус обладает свойствами, которые никогда не были обнаружены в естественной природе и которые сильно отличают его от атипичной пневмонии. По словам исследователей, тот факт, что новый вирус короны практически не мутировал с тех пор, как он начал заражать людей, также предполагает, что он уже полностью адаптирован для людей.

«Когда мы описываем вирус с технической точки зрения, мы видим, что он не пришел к нам естественным путем в результате своего естественного развития. Он был создан американцами и китайцами в рамках так называемых исследований «усиления функции». Это делалось во всем мире. Обычно это отрицают, но это постоянно происходит в передовых лабораториях мира», — заявил Биргер Соренсен.