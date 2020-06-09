Новосибирск, , 06:18 — REGNUM В новосибирском Академгородке разработан противовирусный аэрозоль. Препарат «Антивираза» создан на основе эндонуклеаз природного происхождения. Он расщепляет ДНК и РНК широкого спектра вирусов и бактериальные оболочки. В его составе эндоглюкин и фитовирин. Об этом сообщается на официальном сайте «Академгородок 2.0».

«Противовирусный дезинфицирующий препарат «Антивираза» представляет собой набор для обработки воздушной среды, всех типов поверхностей, медицинских масок и одежды путем влажной уборки или распыления в воздушное пространство, — уточняется в информации. — Он также пригоден к применению в бытовых условиях с помощью ультразвуковых увлажнителей воздуха».

Отмечается, что предлагаемая технология может помочь в купировании существующих очагов инфекции и предупреждении её распространения.