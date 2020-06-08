Симферополь, , 18:05 — REGNUM Новый проект по добыче пресной воды предложили учёные географического факультета Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского (КФУ) властям Республики Крым. Об этом 8 июня сообщила пресс-служба вуза.

Как пояснил старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии вуза Геннадий Самохин, под руслами рек на глубине 25−30 метров есть древние галечные русла, так называемый нижний водоносный горизонт реки или подрусловый сток. Сейчас вода из них попросту утекает в море, а её можно использовать для наполнения водохранилищ, проложив небольшой трубопровод. Для реализации такого проекта, по словам Самохина, достаточно двух лет.

Ещё один путь получения пресной воды — добыча её из крупных пресных источников, который выходят ниже уровня моря. Такие источники, которые называют субмаринными, есть в районе мыса Тарханкут, мыса Айя, в районе Севастополя, Судака. Например, в районе мыса Айя крупный источник вытекает из пещеры на глубине 10−12 м, возле мыса Тарханкут пресные источники есть под водой в море. Эту воду тоже можно собирать и использовать для нужд Крыма.

Также учёный отметил, что при разумной экономии водных запасов Крым может обойтись без помощи извне. Для этого нужно уменьшить потери в сетях водоснабжения, которые доходят до 60−70%. Кроме того, большое количество воды можно сэкономить, перепрофилируя водоёмкие производства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что водохранилища Крыма в текущем году накопили в 2,3 раза меньше воды, чем к лету 2019 года.

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