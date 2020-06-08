Иерусалим, , 19:15 — REGNUM Израильский минздрав опубликовал данные, из которых становится понятно, какие фоновые заболевания делают процесс выздоровления от COVID-19 более тяжелым, сообщает «Едиот Ахаронот» (Израиль).

Как оказалось, более чем у половины жертв COVID-19 наблюдалась гипертония, а более трети были больны диабетом. Но главным сопутствующим фактором оказался возраст. По опубликованным данным, у 263 из 291 умершего от осложнений COVID-19 средний возраст составил 80,7 года.

По мнению профессора Ховарда Амиталя, прокомментировавшего полученные данные, очевидно, что диабет и ожирение, вызывающее болезни сердечно-сосудистой системы, становятся основными факторами, вызывающими тяжелое протекание COVID-19. Кроме того, специалисты также выделили в факторы, повышающие риск, курение.