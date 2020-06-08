Стокгольм, , 16:07 — REGNUM По словам британского нейробиолога Карла Фристона, до 80% населения Земли могут иметь встроенную защиту от заболевания COVID-19. По оценкам исследователя, «некоторые части населения окажутся менее восприимчивыми к инфекции, чем другие». Об этом 8 июня сообщила шведская газета Aftonbladet.

Карл Фристон является профессором Университетского колледжа Лондона. В период своих обычных исследований он занят построением математических моделей, демонстрирующих работу мозга. Теперь он прибег к использованию этих же моделей, чтобы попытаться понять, как распространяется COVID-19.

«Почему смертность в Швеции и Великобритании была настолько похожа, хотя на первый взгляд кажется, что действия правительств были совершенно разными? Одна из гипотез заключается в том, что поведение населения сильно не отличалось. В конечном счете, социальная дистанция эволюционно определяется тем, как мы действуем», — комментирует Фристон.

Фристон отмечает, что страны, которые закрывают свои общества примерно на одинаковом уровне, например, Германия и Великобритания, должны иметь примерно одинаковый уровень смертности в результате заболевания населением COVID-19. И все же смертность среди англичан в шесть раз выше, чем среди немцев. Поэтому исследователь пришел к выводу, что стратегии борьбы с коронавирусом, выбранные правительствами могут не иметь такое решающее воздействие на пандемии, чем предполагалось ранее.

«Я только представляю методы тем людям, чья работа будет состоять в том, чтобы исследовать мои гипотезы. Я подозреваю, что как только это будет сделано, в результате окажется, что невосприимчивая доля населения (прим.: к COVID-19) составит порядка 80%», — предположил Фристон.