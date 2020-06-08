Иерусалим, , 14:28 — REGNUM Израильские эксперты-эпидемиологи порекомендовали правительству Израиля не впадать в панику по поводу выявления новых случаев заболевания COVID-19 в стране, сообщают «Вести» (Израиль).

По мнению доктора Таля Броша, представителя группы ведущих специалистов по борьбе с эпидемиями, не следует закрывать, например, всю школу из-за единичного положительного результата анализа на коронавирус. Также, считает Брош, можно уже сейчас восстановить движение поездов.

Тот уровень распространения коронавируса, который наблюдается сейчас в стране, является теми самыми «новыми условиями», в которых предстоит научится жить. Так что противоречиям, вроде тех, что на автобусе ездить можно, а на поезде нельзя, в новой реальности не должно быть места. Те, около сотни, новых случаев заражений, выявленных за сутки в Израиле, не являются ни признаком наступления «второй волны», ни поводом для излишне эмоциональных реакций, считает он.