Москва, , 11:55 — REGNUM Читателя ждут публикации пометок князя П. А. Вяземского в сборнике «В дороге и дома». Материалы о XIX в. продолжает работа, посвященная эстетической утопии В. С. Соловьева. В номере: статьи о Михаиле Булгакове и загадках его пьесы «Адам и Ева», оказавшейся совсем не фантастической, новонайденные материалы из архива редакции «Новый мир», свидетельствующие о том, что Б. Пастернак никогда не сдавал в редакцию роман «Мальчики и девочки» и даже под давлением вернул полученный аванс.

Особое место занимает в пастернаковских материалах оценка работы С. Чупринина по истории «Доктора Живаго». Биографов Пастернака, Ахматовой и других русских поэтов заинтересует анализ знаменитой записки И. Берлина «1945 г.» о ситуации в советской литературе с неожиданными «инкрустациями» 1946 и 1947 гг.

Журнал предлагает начало «тотального комментария» к «Четвертой прозе» Осипа Мандельштама, который может несколько изменить и оценку, и датировку, и интенции этой загадочной вещи, прослеживая его связи с «Мы живем, под собою не чуя страны…». Молодые исследователи демонстрируют старшим коллегам, что «трамвайные» детские стихи О. Э. Мандельштама никак не связаны с «Заблудившимся трамваем» Н. С. Гумилева, а известный своим «платонизмом» Сигизмунд Кржижановский напрямую связан с Аристотелем в «интерпретации» В. Маяковского. Участники международной конференции в РГГУ «Осип Мандельштам и его время» 2019 г. представляют работы о пародиях на поэта, о Мандельштаме и Нельдихене, две работы о т.н. «коронационных бурятах» из очерка о Первой крестьянской конференции, заметки переводчика О. Мандельштама на иврит о неожиданных источниках стихов о «виноградных строчках» поэта, проявляющихся при «обратном переводе» на иврит. Встретит читатель и работу на традиционную тему «Мандельштам и Бродский», и продолжение исследования «Мандельштам как поэт Оттепели».

Завершает номер дискуссионный обзор интернетных и Zoom-дискуссий вокруг стихов о Э. Мандельштама «Мы живем, под собою не чуя страны», где особое место занимает анализ высылки автора этих стихов на фоне сенсационной публикации доклада Виктора Сержа в «Новом литературном обозрении» (№2, 2020).

Авторами номера выступают О. Я. Бараш, Л. Б. Брусиловская., Д. П. Ивинский, И. А. Каргашин, Л. Ф. Кацис, И. В. Кондаков, П. Криксунов, В. Р. Молотников, Ю. Б. Орлицкий, Э. Г. Сангадиева, В. С. Уварова, Е. А. Яштылова.