Москва, , 11:16 — REGNUM Глубоководный автономный аппарат «Витязь» зафиксировал глубину 10 028 метров на дне Марианской впадины, что почти на 1 тыс. метров отличается от значения, зафиксированного в 1957 году. Об этом рассказал заместитель генерального директора Фонда перспективных исследований (ФПИ) Игорь Денисов ТАСС.

В 1950-х годах в западной части Тихого океана работало судно Академии наук СССР «Витязь», установившее, что глубина самого глубокого на Земле жёлоба составляет 11 022 метра. Новая информация говорит о том, что либо изменилось дно впадины, либо прежние измерения неверны.

«Всё это подлежит осмыслению и анализу», — сказал Денисов.

Он добавил, что говорить о точном измерении глубины нельзя, так как её замеряют по скорости звука, а она в воде меняется в зависимости от многих параметров. Марианская впадина представляет собой достаточно активное геологическое образование, где идут изменения.

Кроме того, в районе погружения аппарата есть ранее не описанные течения. Об этом говорит тот факт, что «Витязь» всплыл на расстоянии 9 км от корабля.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая 2020 года глубоководный беспилотник «Витязь» первым из автономных необитаемых подводных аппаратов опустился на дно Марианской впадины. Там он оставил вымпел в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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