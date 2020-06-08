Шанхай, Китай, , 08:57 — REGNUM Клинические испытания нового препарата JS016, который разработали специалисты из Китая и который содержит нейтрализующие COVID-19 антитела, начались в Шанхае. Об этом 8 июня сообщает газета Shanghai Daily.

Указывается, что данный препарат создан Институтом микробиологии при академии наук КНР совместно с компанией Shanghai Junshi Biosciences и его клинические испытания, которые одобрило китайское Государственное управление по контролю за медикаментами, стартовали в шанхайской больнице Хуашань 7 июня.

Также сообщается, что новый препарат был внутривенно введен здоровым людям, участвующим в испытаниях добровольно, для проверки его имунногенности, безопасности и того, как он будет выводиться из организма.

«После приема препарата четверо реципиентов чувствуют себя хорошо. Мы будем четко следовать плану в проведении тестов. Результаты помогут нам в определении правильной дозировки для инфицированных людей в последующих клинических испытаниях», — приводит издание слова профессора и врача Чжан Цзин из больницы Хуашань.

Кроме этого, уточняется, что новый препарат был создан на основе полученных из крови вылечившихся от COVID-19 антител с использованием передовых технологий, включая секвенирование отдельных клеток и проточную цитометрию.

При этом проведенные перед этим испытания JS016 на животных показали, что он может быть эффективен как для лечения нового заболевания, так и для предотвращения заражения коронавирусом.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на территории Новой Зеландии в течение более чем двух недель не зафиксировано ни одного нового случая заражения коронавирусом и медики признали полностью вылечившимся последнего пациента с COVID-19.