Пекин, , 07:29 — REGNUM Международная команда исследователей обнаружила свидетельства существования отношения живых организмов паразит-хозяин в окаменелостях возрастом 512 млн лет, сообщает 8 июня агентство Синьхуа.

Команда ученых из Северо-западного университета проанализировала кластер окаменелых останков брахиоподов, найденных в провинции Юньнань на юго-западе Китая. Они выяснили, что некоторые существа трубчатой формы были закреплены на внешних раковинах брахиоподов.

Существа зафиксированы на том же уровне, что и место открытия раковины брахиоподов, через которое они получают пищу. Исследователи уверены, что эти трубчатые существа воровали пищу у брахиоподов. Также они нашли свидетельства того, что брахиоподы из-за влияния этих существ не вырастали до размера тех особей, на которых не было паразитов.

Биологические системы паразит-хозяин крайне трудно идентифицировать по окаменелостям. Исследователи уверены, что это самое древнее из всех найденных свидетельств в мире паразитарного образа существования организмов. Исследование было опубликовано в журнале Nature Communications.