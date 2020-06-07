Финикс , США, , 23:51 — REGNUM Учёные из Аризонского университета с помощью метода дистанционного зондирования с воздуха обнаружили самое большое и самое древнее из известных сооружений, построенных цивилизацией майя. Об этом сообщает Reuters.

Сооружение представляет собой гигантскую прямоугольную возвышенную платформу шириной 400 метров, 1400 метров в длину и 15 метров в высоту. По общему объему она превосходит Великую пирамиду Гизе. Платформа была возведена между 1000 и 800 годами до нашей эры в штате Табаско в Мексике.

Учёные считают, что сооружение имело религиозное предназначение, где «многие люди из близлежащих районов собирались для особых случаев, возможно, связанных с календарными циклами».

Напомним, ИА REGNUM сообщало о том, что учёные из Национального института антропологии и истории Мексики (INAH) предположили, что древние пирамиды в Мезоамерике являлись священными копиями гор.

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