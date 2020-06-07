Гонконг, Китай, , 20:45 — REGNUM Учёные установили, что 20% инфицированных коронавирусом заражают инфекцией порядка 80% человек, при этом 70% заражённых вообще никому не передают вирус. Исследователи назвали этот феномен формулой «20/80». Об этом сообщает Business Insider.

К такому выводу пришли эпидемиологи из Гонконга, они исследовали более 1000 случаев коронавируса в период с 23 января по 28 апреля.

Учёные пришли к выводу, что передача вируса по большей части происходит во время так называемого «суперсобытия» ― массового скопления людей. В этих случаях инфицирование происходит гораздо более эффективно, чем даже в семье, где есть больной COVID-19. Например, один южнокорейский прихожанин заразил 43 других прихожан в феврале, один певец заразил 53 человека во время хоровой практики в Вашингтоне месяцем позже, а в Арканзасе пастор и его жена, которые посетили церковные мероприятия за несколько дней до того, как у них развились симптомы коронавируса, заразили 92 человек, с которыми они контактировали. Из них 35 заболели, семь были госпитализированы и трое умерли.

Такие «суперсобытия», в ходе которых и передаётся по большей части вирус SARS-CoV-2, как выяснили учёные, имеют несколько ключевых характеристик: во-первых, это собрания внутри помещений, в которых много людей, во-вторых, тесный и длительный контакт людей внутри этих многолюдных помещений. Местами «суперсобытий» могут быть также офисы, рестораны и религиозные службы.

Отмечается, что новые данные учёных помогут органам власти принять необходимые меры, которые будут препятствовать передаче инфекции. Учёные отметили успешный опыт борьбы с инфекций в Японии и Южной Корее, где полностью не ограничивали движения граждан и не закрывали все магазины, рестораны и школы. В Японии правительство лишь указало гражданам избегать закрытых пространств, людных мест и тесных контактов.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало о том, что директор Центров США по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд заявил, что 25% людей, инфицированных коронавирусом, могут не проявлять никаких симптомов, но все же могут быть переносчиками болезни.

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