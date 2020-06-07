Вашингтон, , 15:38 — REGNUM Члены Американского астрономического общества договорились с компанями-операторами спутников о проведении конференции, посвящённой проблемам астрономических наблюдений и крупных орбитальным группировкам. Об этом сообщает SpaceNews.

В 2019 году американская компания SpaceX начала активно формировать спутниковую группировку Starlink для предоставления услуг связи. В настоящее время на орбиту выведено 420 таких спутников, а общий состав группировки превысит несколько тысяч аппаратов. Планы по созданию крупных группировок спутников имеют и другие компании, включая объявившую недавно о банкротстве британскую OneWeb.

На очередном заседании Американского астрономического общества (AAS) была поднята проблема формируемых спутниковых группировок. Комиссия AAS опросила представителей 23 обсерваторий, расположенных в различных регионах мира. В большинстве этих организаций ответили, что вывод 20 тысяч спутников на околоземную орбиту серьёзное повлияет на все проводимые наблюдения. Представители половины обсерваторий подчеркнули, что это влияние станет критическим.

Члены AAS решили обсудить эту проблему с астрономами из других стран и представителями компаний-операторов спутниковых группировок. Планируется, что конференция пройдёт в конце июня. Ожидается, что в мероприятии примет участие SpaceX, а также компания Amazon, разрабатывающая спутниковую систему Project Kuiper.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года в компании SpaceX заявили о частичном успехе эксперимента по обработке спутников Starlink специальным покрытием, делающем их менее заметным для астрономов.

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