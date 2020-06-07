Москва, , 03:52 — REGNUM Рекордное превышение климатической нормы в Сибири зафиксировано в мае. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

«В регионе Западной Сибири в районе Обской губы превышение составляло 9 градусов. Конечно, это уникальная ситуация и очень редкое событие», — сказал синоптик.

Также он отметил, что площадь, на которой возникла температурная аномалия, составившая +6°C, была более обширной. Таким образом, май, с метеорологической точки зрения, выглядел летним месяцем.

Как передавало 25 мая ИА REGNUM, в некоторых частях Сибири в мае было теплее, чем в Вашингтоне.

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