Москва, , 02:45 — REGNUM Аномально теплая погода ожидается в Москве в конце недели. Об этом информирует научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«С большой вероятностью волна тепла начнётся с воскресенья», — сказал синоптик.

По его данным, это означает, что температура воздуха будет превышать климатическую норму на 5 °C в течение следующих пяти дней. Синоптик также уточнил, что в ближайшее время похолодания не ожидается.

Как передавало 4 июня ИА REGNUM, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что, хотя лето 2020 года и будет теплее обычного, аномальной жары не ожидается.

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